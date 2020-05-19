Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs'ta Mevlana Mahallesi Nuryolu Caddesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 341,5 gram bonzai, kurusıkı tabanca, 35 av tüfeği mermisi ele geçirdi. Adreste bulunan Fırat K. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.