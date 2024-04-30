Uyuşturucu İle Araba Kullanma Cezası 2024- Trafikte Uyuşturucu Etkisindeyken Araba Kullanma Cezası Nedir?

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Trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, sadece yasal bir suç değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal sorun olarak kabul edilmektedir. Uyuşturucular, sürücünün algısını, karar verme yeteneğini ve motor becerilerini olumsuz yönde etkileyerek, trafik güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atar. Bu durum, sadece sürücü için değil, diğer yol kullanıcıları için de ciddi riskler taşımaktadır. 2024 yılında trafikte uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın getirdiği ağır cezalar, bu tehlikeli davranışı engellemeye yönelik caydırıcı bir önlem olarak görülmektedir. Bu yazımızda, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın yasal sonuçları ve toplum üzerindeki etkileri üzerine detaylı bir inceleme yapacağız. Bu bilgilerle, sürücülerin bilinçlenmesi ve trafikte daha güvenli bir ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmanın Cezası 2024 Kara Yolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesi uyarınca, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak büyük bir cezai yaptırımı beraberinde getirir. 2024 yılında bu suçu işleyen sürücüler için belirlenen ceza 33.240 TL'dir. Ancak bu ceza, erken ödeme indirimiyle yüzde 25 azaltılarak 24.930 TL'ye düşürülebilir. Ayrıca, bu ihlalin ceza puanı yaptırımı da 20 puandır, bu da sürücünün trafik sicilini önemli ölçüde etkiler. Sürücüler, teknik ölçüm cihazlarına uyuşturucu kullanımını gizlemek amacıyla ölçüm vermekten kaçınabilirler. Ancak bu, cezai yaptırımı hafifletmez; zira şüpheli durumlarda sürücüler, adli tıp kurumlarına sevk edilir ve burada yapılan testlerle uyuşturucu kullanımı net olarak tespit edilir. Bu durum, hem ölçüm vermeyi reddetme hem de uyuşturucu kullanma gerekçesiyle iki kat idari para cezası uygulanmasına yol açar.

Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmanın Cezasına İtiraz Bir sürücü, uygulanan teknik ölçümün yanlış olduğunu düşünüyorsa, hemen bir sağlık kurumuna başvurarak orada uyuşturucu testi yaptırması önerilir. Bu test, sürücünün durumunu objektif bir şekilde belgelemekte ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmakta kritik bir rol oynar. Aksi takdirde, sürücünün uyuşturucu etkisi altında araç kullanmadığını sonradan ispat etmesi zorlaşabilir. Uyuşturucu tespit edilen sürücülerin ehliyetleri, beş yıl süreyle geçici olarak iptal edilir. Teknik cihaz ölçümüne izin verilmemesi durumunda bu süre iki yıla düşürülür. Ehliyetini geri alabilmek için sürücünün, araç kullanmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi ve öngörülen idari para cezalarının tamamını ödemiş olması şarttır. Bu düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan ciddi ve etkili önlemlerdir.

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