54/1-b trafik cezası nedir? 54/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

Trafik Denetleme Şubesi tarafından yapılan düzenlemelerde ceza türlerine göre özel bir kod belirlenmiştir. 51/1- b kodunun hangi cezayı yansıttığı merak edilir. Kanun özelinde sunulan kuralların ihlal edilmesi gibi durumlarda kişilere cezai işlem başlatılabilir. Bu cezalar, vatandaşlara kodlar yardımıyla sunulur ve trafik cezalarının birbirinden ayırt edilmesi sağlanır. Dikkat çekici cezalar arasında ise 51/1- b kodlu ceza vardır. Peki bu cezanın konusu ne ve tutarı ne kadar? İşte 54/1-b trafik cezası 2024 detayları…

Birçok araç kullanıcısının aklından “ 54/1-b trafik cezası nedir ?” sorusu geçer. Trafikte araç sollama yapılmaması gereken durumlarda sollama yapılması söz konusu olduğundan 51/1- b kodlu ceza öne çıkar. Bu durum tespit edildiğinde ilgili hatayı yapan sürücüye cezai işlem uygulanır. Kara Yolları Trafik Kanunu’nda yer alan 51. Madde açıklamasında hatalı sollama olarak geçen bu durum, sürücünün idari para cezası almasıyla sonuçlanır.

Peki 54/1-b trafik cezası ne kadar ? 2024 yılı itibarıyla güncellenmiş fiyatlar baz alındığında 51/1- b trafik cezasının 1.506 TL olarak belirlendiği söylenebilir. Geçmenin yasak olduğu yerlerde önünüzdeki aracı geçerseniz bu tespit edildiğinde adresinize 1.506 TL tutarında ceza tebligatı gönderilir. Söz konusu cezayı tebligat geldikten sonraki 15 gün içinde öderseniz bu tutar %25’e iner ve ödemeniz gereken miktar 1.129,50 TL olur. Böyle bir durumda erken ödeme yaptığınızdan indirimli tutarla ceza ödemiş olursunuz.

Bu trafik cezasının alınması durumunda para cezası ödemenin yanı sıra ceza puanı yaptırımı da söz konusu olur. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı sitesinde duyurulan bilgiye göre 51/1- b trafik cezasının ceza puanı 20 olarak belirlenmiştir.

2024 51/1- B TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

54/1-b trafik cezası 2024 yılında da itiraz yapma hakkına sahip olunan bir cezadır. Ancak itiraz yapmaya karar vermeden önce bazı faktörleri sorgulamakta yarar vardır. Sollamanın yasak olduğu yerlerde sollama yapan kişilere uygulanan cezai işlem, trafik kurallarını koruma noktasında son derece önemlidir. Sollama yapmanın yasak olduğu yerler ise aşağıda derlenmiştir;

Okul geçitleri

Sollamanın trafik levhası aracılığıyla yasaklandığı noktalar

Yaya geçitleri

Dönemeçler

Görüşün yeterli olmadığı tepe üstleri

Kavşaklar ve kavşak yaklaşımları

Gidişe ve gelişe ayrılmış bir şerit olan iki yönlü yola sahip tünel ve köprüler

Demir yolu geçitleri

Bu faktörleri değerlendirdikten sonra bir yanlışlık olduğunu düşünüyor ve eve gelen cezaya itiraz etmek istiyorsanız size en yakın Sulh Ceza Hakimliğine gitmeniz ve şahsen müracaat sağlamanız gerekmektedir. Burada başvuruda bulunmadan önce itiraz dilekçesi hazırlanması gerekir. İtiraz dilekçesinde itirazın nedeninin açık cümlelerle yazılması oldukça önemlidir. Sonrasında dilekçenin yanında eksiksiz şekilde hazırlanacak belgeler toplanır ve mahkemeye başvuru yapılır. İtiraz süresi, mahkemenin belgeleri ve dilekçeyi kabul etmesiyle başlar. Bu noktada hazırlamanız gereken belgeler şunlardır;