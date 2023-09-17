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        Haberler Gündem Interpol'ün aradığı uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı! - Son dakika haberler

        Uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' yurt dışına kaçarken yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan, yurt dışına kaçmaya çalışırken Büyükçekmece'de yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:12
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        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
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        Ev hapsi kararıyla 15 Eylül'de cezaevinden çıkan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yurt dışına kaçmaya çalışırken Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

        BÜYÜKÇEKMECE'DE OPERASYON

        Bignan çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın 13 Haziran Salı günü Isparta'da yakalanarak tutuklanmıştı. 15 Eylül Cuma günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Evinden çıkan Bignan hazır bekleyen araçla kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı. Yeniden gözaltına alınan Bignan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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        #İsaac Bignan
        #Kara mamba
        #haberler
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