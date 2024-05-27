Uyuşturucu ararken saatli bomba buldular!

Fatih Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, geçtiğimiz günlerde Ağrı Doğubayazıt’ta otobüs içerisinde temizlik bidonlarının arasına saklanmış sentetik uyuşturucu madde taşırken yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüphelinin İstanbul’a geleceği ihbarını aldı.

Şüphelileri İstanbul’da yakın takibe alan polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine alıcılarla buluştukları an baskın düzenledi. Yakalanan zehir tacirleri İranlı bir kimyagerin adını verdi. Uyuşturucuları sattıkları asıl kişinin o olduğunu söyledi. Şüphelinin peşine düşen polis Yenibosna’da temizlik malzemeleri üretilen kimyasal ürün atölyesine ulaştı.

EVDEN SAATLİ BOMBA ÇIKTI

İran uyruklu şüphelinin evine baskın düzenlendi. Koçbaşı ile eve giren polisler evde arama yaptıkları sırada üzerine saat takılmış kabloları bağlanmış bomba düzeneği buldu. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi.

Yapılan incelemede bomba düzeneğinin çalışır halde olduğu ancak içerisinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan katkı maddesi ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.