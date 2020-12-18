Kararda, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddeleri uyarınca 17 Aralık'ta yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın ve Başkanvekilliği görevine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiği kaydedildi.
CELAL MÜMTAZ AKINCI
Celal Mümtaz Akıncı, 31 Ocak 1957 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan ve 1982 yılında mezun olan Akıncı, daha sonra stajını tamamlayarak 1984'te Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı.
Akıncı, 1984-1985 yılları arasında Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yedek subay askeri hakim olarak askerlik hizmetini tamamladı.
1988-2000 yılları arasında Baro Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Akıncı, 2001 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Afyonkarahisar Baro Başkanlığına seçildi.
Afyonkarahisar Baro başkanlığı görevini sürdürürken 2010 yılında, 5982 sayılı Kanun'a göre Baro başkanları tarafından seçilen üç aday arasına giren Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13 Ekim 2010 tarihli Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirildi.
Akıncı, evli ve dört çocuk babası.
MUAMMER TOPAL
1 Ağustos 1966 tarihinde Isparta'da doğan Muammer Topal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.
3 Mart 1992 tarihinde Danıştay tetkik hakimliğine atanarak mesleğe başlayan Topal, bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulundu.
Topal, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını "Stratejik Yönetim" konulu projesiyle tamamladı.
Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hakim adaylarına "ihale mevzuatı" konulu dersler veren Topal, 24 Şubat 2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi.
Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Topal, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından, Cumhurbaşkanı tarafından 29 Ocak 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Evli olan Topal'ın bir kızı bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!