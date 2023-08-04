BAŞ AĞRISI

Fazla uyku, serotonin seviyelerini bozar ve baş ağrısına neden olabilir. Hafta sonları veya tatillerde fazla uyuyan kişiler de uyandıklarında baş ağrısı yaşabilir. Ayrıca çok fazla uyumak sırt ağrılarına da neden olur.