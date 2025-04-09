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        Haberler Sağlık Uyku ilacı, Alzheimer ile ilişkili proteinlerin birikimini azaltabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        Uyku ilacı, Alzheimer ile ilişkili proteinlerin birikimini azaltabilir

        Uzmanlar, uyku ilacının Alzheimer ile ilişkili proteinlerin birikimini azaltabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:47
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        Uyku ilacı, Alzheimer ile ilişkili proteinlerin birikimini azaltabilir
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        2023'te yayımlanan bir araştırma, yaygın bir uyku ilacının Alzheimer hastalığıyla bağlantılı zararlı proteinlerin beyinde birikmesini azaltabileceğini ortaya koydu. St. Louis'deki Washington Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, uykusuzluk tedavisinde kullanılan ‘suvorexant’ isimli ilacın, beyni her gece temizleyen sıvı aracılığıyla Alzheimer ile ilişkili ‘amiloid-beta’ ve ‘tau’ proteinlerinin seviyelerinde hafif bir düşüşe neden olduğu belirlendi.

        Araştırma, uyku kliniğinde iki gece boyunca gözlemlenen ve herhangi bir bilişsel bozukluğu olmayan 38 sağlıklı, orta yaşlı yetişkin üzerinde gerçekleştirildi. Bulgular, uyku ve Alzheimer hastalığının biyolojik belirtileri arasında olası bir bağlantıya işaret ediyor.

        BU BELİRTİLER ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE BEYİNDE PLAKLAR BİRİKMEYE BAŞLIYOR

        Bilim insanları uzun süredir uyku bozukluklarının, Alzheimer’ın hafıza kaybı ve zihinsel gerileme gibi belirtilerinden önce ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bu belirtiler ortaya çıkmadan önce beyinde ‘amiloid-beta’ plakları birikmeye başlıyor ve sinir hücrelerinin arasını tıkayarak hastalığın ilerlemesine katkıda bulunuyor.

        Araştırmanın başyazarı Washington Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi’nden nörolog Dr. Brendan Lucey, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak kesin yargılara varmak için erken olduğunu söyledi.

        Lucey açıklamasında, “Alzheimer hastalığından endişe eden bireylerin, sadece bu çalışmaya dayanarak her gece ‘suvorexant’ kullanmaya başlamaları için henüz yeterli kanıt yok” ifadelerini kullandı.

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