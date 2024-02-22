"Uyku bozukluğu iş verimimizi bozuyor"

"UYKU BOZUKLUĞUNUN ALTINDAKİ NEDEN DEPRESYON DA OLABİLİR"

Mevsimsel geçişlerin etkilerine değinen Prof. Dr. Öztürk, "Bir diğer durum ise mevsimsel geçişlerde bizlerin 'mevsimsel depresyon' diye tabir ettiğimiz bir duygu durum bozukluğu. Bu da özellikle ilkbahar, sonbahar aylarında değişkenliğin yüksek olmasıyla, kişinin duygu durumunda da dalgalanmalar olabiliyor. Kişide iştah sorunları, uyku problemleri, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, keyifsizlik, isteksizlik gibi sorunlar da görülebilir. Veya bunun tek göstergesi uyku sorunları olabilir. Yani bu uyku probleminin altında bir depresif duygu durum bozukluğu olabilir. Bunun için de bir doktora başvurmamız, belki de bir psikiyatriden de destek almamızda yarar olabilir" diye konuştu.