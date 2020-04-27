Uyku apnesi; uyurken solunumun durmasıyla meydana gelen ve uyku düzenini bozan bir rahatsızlıktır. Uyku esnasında hava akımının 20 saniye süreyle olması gereken seviye altına düşmesi apne olarak adlandırılmaktadır. Kandaki oksijen miktarının azalarak, karbondioksitin yükselmesi görülmektedir. Uyku apnesi; sinir sistemi veya solunum yolunun tıkanması ile ilgili bir nedenden dolayı olabilmektedir.

Uyku apnesi meydana gelmesinin belirtileri;

Sinirli olma,

Horlama,

Konsantrasyon bozuklukları,

Uyanıldığında oluşan baş ağrısı oluşmasıdır.

Uyku apnesi herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır. Fakat aşırı kilolu olanlar, horlaması bulunanlar, kas gevşetici ilaç kullananlar, alkol ve sigara kullananlar, boynu kısa olanlar ve çene yapısı gelişmemiş kişilerde daha fazla ortaya çıkabilmektedir.

Uyku apnesi sırasında oluşan kesin belirtiler;

Solunum durması; bu rahatsızlığı bulunan kişilerde oldukça fazla görülen bir durumdur. Her 10 saniye de bir solunumun durması; yetersiz oksijen seviyesinden dolayı uyku düzensizliği yaratmaktadır.

Düzensiz solunum hali; uyku sırasında sürekli solunum durmaları, horlamalar veya iç çekişler meydana gelmektedir. Horlamalar normal horlayan kişilerinkinden farklı olmaktadır. Kişi hangi pozisyonda yatarsa yatsın horlama oluşmaktadır. Ayrıca uyku sırasında sürekli kıpırdanmalar ve düzensiz uyuma olmaktadır.

Gündüz oluşan uyku hali; kişiler geceleri yeterli uyku alamadıklarından dolayı gündüzleri uyuklama halindedirler. Bu durum gelişebilecek olası kazalara da zemin hazırlamaktadır. Ayrıca uyku hali dışında aşırı konsantrasyon bozukluğu da meydana gelmektedir.

Bu gibi belirtiler ortaya çıktığında mutlaka doktora danışılması ve teşhis edildikten sonra tedaviye başlanması gerekmektedir.

Tedavisi ile uyku sırasında oksijen sağlayıcı cihaz takılarak yapılmaktadır. Bunun sonucunda kişi rahat solunum alarak rahat bir şekilde uyuyabilmektedir.