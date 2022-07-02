Günde 10 saatten fazla uyuyorsanız dikkat!

Kişileri psikolojik ve fizyolojik olarak etkileyen uyku, düzenli olmadığında iş hayatındaki başarıdan, sosyal ve özel hayata kadar kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Dr. Mücahit Gür, bağışıklık sisteminin de temelini oluşturan düzenli uyku uyuyan kişilerin daha sağlıklı ve hastalıkları daha kolay yenebilen kişiler olduğunu söyledi.
10 SAATTEN FAZLA UYUYANLARA KÖTÜ HABER
Biyolojik saate göre düzenli uyuyan kişinin vücudunun yenilendiğini, merkezi sinir sistemi, solunum, dolaşım, iskelet sistemi ve kasların büyük bir kısmının tamir edildiğini söyleyen Gür, beyindeki birçok bölgenin uyku ile ilişkili olduğunu ve bu bölgenin büyüme hormonu salgıladığını belirtti.
Gecede altı saatten az uyumanın sağlık problemlerine neden olabileceğini söyleyen Gür, “Ergenlik öncesinde çocukların gecede en az 10 saat, yeni doğmuş bebeklerin 18 saat uyuması gerekiyor fakat günde 10 saatten fazla uyumanın yetişkinler açısından sağlığa zararlı etkileri olabilir” dedi.
NEDENLERDEN BİRİ UYKU APNESİ
Gür, “Uyku ile bağışıklık sistemi ilişki içindedir; çünkü iyi bir uyku bağışıklık sisteminin güçlenmesine neden olur ancak uykusuz kişilerin daha kolay hastalandığı, hastaların da iyi uyuduklarında daha çabuk iyileştikleri herkes tarafından bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.
Uykuya dalmakta güçlük, uykuyu sürdürememek, uykuda bacak hareketleri, sürekli kabus görmek, horlamak, uykuda nefes durması, dinlenmemiş olarak uyanmak gibi şikayetlerle hastaların kliniklere başvurduğunu belirten Gür, bu durum hastada baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, çabuk sinirlenmek, odaklanma güçlüğü, yorgunluk gibi sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi.
Uykusuzluğunun nedenin araştırılması gerektiğini ve buna bağlı olarak tedavinin uygulanması gerektiğini söyleyen Dr. Gür, nedenlerinden biri olan uyku apne sendromunun oksijen seviyesinin düşmesine, damar fonksiyonlarını etkileyerek zamanla sistemik hipertansiyon oluşmasına neden olabileceğini ve bu sebeple kalp - damar hastalıkları, beyin - damar hastalıkları, obezite ve hipertansiyon sorunu olan kişilerin tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.
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