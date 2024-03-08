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Uyku pozisyonu, yastık ve yastık kılıfı kırışıklıklara neden olur mu? Evet olur. Uzmanlar her gece 8 saat boyunca yüzünüzü yastığa gömmenin kırışmayı artırabileceğini ve hatta cildin hacmini kaybedebileceğini yani sarkmaların ve çökmelerin olacağını doğruluyor. Buna çözüm olarak da sırt üstü uyumanızı ve ipek ya da saten yastık kılıfı kullanmanızı öneriyorlar.

Boşuna “güzellik uykusu” denmiyor. Her gece en az yedi saat uyumak sağlığınız için iyidir. Doğru pozisyonda uyumak ve doğru yastık kılıfı kullanmak sizi daha genç gösterebilir. Dermatolog Doç. Dr. Michael Jacobs, “Sırt üstü uyumak, kırışıklıkları azaltma söz konusu olduğunda en iyi seçenektir. Yan tarafınıza yattığınızda, cilt katlanır ve yüzün sadece bir tarafında, kırışıklıkların oluşmasına neden olabilecek baskı oluşur. Hastalarımın yüzlerine bakınca hangi tarafta uyuduklarını hemen anlarım. Sırt üstü uyumak, bu istenmeyen çizgilerle savaşmanıza yardımcı olur” açıklamasında bulunuyor.

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Sırtüstü uyumak en doğrusu

Kırışıkların oluşumunu önlemek için sırt üstü yatmanın en iyisi olduğu konusunda hemfikir. Uyku çizgileri yani cildin katlanmasından kaynaklanan kırışıklıklar uzun süreli bir alışkanlığın sonucudur. Yan ya da yüzüstü uyumak, cildin kırışmasının yanı sıra cilt üzerinde baskıya yol açıyor. Yüzünüzdeki baskıyı azaltan bir yastık ya da sırt üstü uyumak için pozisyon değiştirmek bu kırışıklıkları azaltacaktır. Ayrıca kumaş ile yüzünüz arasındaki sürtünme ne kadar azalırsa o kadar az kırışırsınız.

Zararlı UV ışınlarından korunmak için şapka takıyoruz ya da cildimiz için yaz kış düzenli olarak güneş kremi kullanıyoruz. Gece 11 ile sabah 6 arası cildin kendini yenilediği zaman aralığıdır, yeni hücreler ölü ve yaşlanmış hücrelerin yerini alır. Bu süre içerisinde cildimize hasar vermeden uyuyabilmemizi sağlayacak araçlar ve ürünler kullanmayı tercih etmeliyiz.

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Save My Face Pillow (@savemyface)'in paylaştığı bir gönderi

Yastık kılıfları, özellikle ipek ise, cilt için yatıştırıcı olabilir

Uzmanlara göre ipek ya da saten yastık kılıflar cildiniz için daha iyidir. Cildiniz ve yastık arasında daha az sürtünme olur, bu da cildiniz üzerindeki olumsuz etkiyi azaltır. İpek kumaştan uyku maskesi kullanmak, cildinizin göz çevresindeki en hassas kısmını koruyarak kırışıklık oluşumunu önemli ölçüde azaltabilir.

İpek kumaş neden tercih edilmeli?

İpek, pamuktan daha yumuşak olduğu için, pürüzsüz durduğu için uyku sırasında hareket ederken kırışmaz, kıvrılmaz ve teninizi incitmez. İpek ayrıca pamuk ve mikrofiberden daha az nem emer, bu nedenle gece boyunca cildinizden nemi ya da gece sürdüğünüz nemlendiricileri emmez. Yüzünüzü taze tutmak için başka bir akıllı ipucu daha var. O da hangi tür yastık kılıfı kullanırsanız kullanın, sivilceye neden olabilecek bakterilerin yayılmasını önlemek için düzenli ve sık aralıklarla yastık kılıflarınızı yıkamalı ve değişirmelisiniz. Pamuklu kılıf tercih edecekseniz her zaman temiz ve jilet gibi ütülenmiş olmasına dikkat etmelisiniz.

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Düzenli ve yeterli uyku da cilt için çok faydalı

Ciltte meydana gelen çevresel hasarın çoğunu gündüz saatlerinde alırız. Cildimize fazla dokunmaki hava kirliliği, UV ışığı zamanla yerini kolajen kaybına, ince çizgilere, kırışıklıklara ve koyu lekelere bırakır. Geceyi kolajen üretimini destekleyen retinoller kullanarak, günlük aşınma ve yıpranmayla mücadele etmek için yeterince dinlenerek ve yeteri kadar uyuyarak geçirmeliyiz.

Uyurken cildiniz kan akışını artırarak ve kolajeni yeniden oluşturarak kendini yenilemeye çalışıyor. Yetersiz miktarda uyku ile vücut, cilt iltihabında, yaşlanmada ve daha yavaş yara iyileşmesinde önemli rol oynayan stres tepki hormonları üretir. Uykusuzluk, cildin yaşlanmasının başlıca nedenlerinden biridir. Ayrıca egzama, sedef hastalığı ve dermatit gibi iltihaplı cilt hastalıklarına da neden olur.

Japonya'da karabuğday yastığı kullanılıyor

Japonya'da, yastıklar genellikle karabuğday kabuklarıyla (sobakawa yastıkları olarak adlandırılır) doldurulur. Karabuğday gövdeli yastıklar başınıza kolayca uyum sağlar, hava geçirgenlidir, nemi emer ve uyku sırasında terlemeyi önler. ​Uyku sırasında karabuğday dolgusu, kasların stresini hafifletir, rahatlatır ve gerilmiş kaslara iyileşme şansı sunar. Boyun arkasındaki kasların spazmından kaynaklanan baş ağrıları iyileştirir.