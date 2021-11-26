Ütü yapmak zor olduğu kadar riskli bir iştir çünkü zaman zaman ütünün tabanına yapışan herhangi bir şey kıyafetlerimizin yanmasına neden olabilir.

ÜTÜ NASIL TEMİZLENİR?

Bir karbonat karışımı hazırlamalısınız. 1 yemek kaşığı (15 ml) su ile 2 yemek kaşığı (6 gr) karbonatı karıştırın. Hazırladığınız karbonat karışımının kıvamı ne tam olarak sıvı ne de tam olarak koyu olmalıdır.

Eğer ütünüz kısa süre önce çalışır haldeyse öncelikle ütünün soğuduğundan emin olun. Ütünün tabanına hazırladığınız karbonat karışımı sürün. Karışımı ütünün tabanının tamamına yaymak zorunda değilsiniz. Tabanda sadece lekeli olan bölgeye de uygulayabilirsiniz. Karışımın tabanda biraz kalmasını bekleyin.

Karbonat karışımı tabanda birkaç dakika kaldıktan sonra temiz bir bezi biraz ıslatın. Bez yardımıyla ütünün tabanına sürdüğünüz karışımı temizleyin.

Ütünün buhar deliklerinin temizlendiğinden emin olmalısınız. Bunun için bir kulak çöpü kullanabilirsiniz.

Buhar deliklerini temizledikten sonra ütünün su haznesini su doldurun ve buhar ayarını açarak ütüyü çalıştırın. Buhar tuşuna basın. Bu sayede buhar deliklerinin içinde kalan tortular temizlenecektir. Gözden çıkaracağınız bir bezi bir süre buhar basa basa ütüleyin. İşte bu kadar.