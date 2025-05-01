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        Haberler Bilgi Yaşam UTTS süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktırmamanın cezası ne kadar?

        UTTS süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktırmamanın cezası ne kadar?

        Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili yeni bir düzenleme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, sisteme kayıt için belirlenen süreyi uzatma kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulaması kapsamında yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükellefler için önemli bir adım atmış oldu. Peki UTTS süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktırmamanın cezası ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:56
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        • 1

          Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi güncellendi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla süreçlerin akaryakıt istasyonları için ayrı taşıt sahipleri için ayrı tarihlere uzatıldığını duyurdu. Peki UTTS ne zamana kadar uzatıldı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktırmamanın cezası ne kadar?

        • 2

          UTTS UYGULAMASINDA SÜRE UZATILDI

          Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla süreçlerin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran, taşıt sahipleri için 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi.

          Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara elle girilmeden otomatik olarak gönderilmesini temin etmek amacıyla UTTS uygulamasının geliştirildiği ve konu ile ilgili düzenlemelerin 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Tebliğ ile belirlendiği hatırlatıldı.

          Buna göre vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için sistemin 1 Mayıs itibarıyla kullanılmaya başlanılması gerekiyordu.

          Bu kapsamda, 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması şartıyla, 30 Nisan'a kadar, söz konusu taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), akaryakıt istasyonlarında pompa tabancılarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) ve istasyonlara TTB, TTO ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan Tabanca İletişim Modülünün (TİM) takılması ve kullanılmaya başlanılması gerekli kılınmıştı.

          Açıklamaya göre, UTTS uygulamasına ilişkin olarak gerek akaryakıt istasyonlarındaki TTO ve TİM'e yönelik olarak yapılan çalışmalarda gerekse taşıtlara TTB takılması konusunda önemli bir mesafe alındı ve yapılması gereken işlemlerin önemli bir kısmı tamamlandı.

          Ancak uygulamanın yeni olması ve az sayıda da olsa işlemini tamamlayamamış mükelleflerin bulunmasının dikkate alınmasıyla mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi.

          Buna göre TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı.

          Ayrıca TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 2 Haziran'a taşıt sahiplerine ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 30 Haziran'a uzatıldı.

          Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor."

        • 3

          UTTS CEZASI NE KADAR?

          UTTS kayıt yaptırmayan araçlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

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