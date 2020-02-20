UTİB'den tekstilde katma değer vurgusu

HABERTURK.COM

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Topluluğu tarafından ilk kez düzenlenen Tekstil Zirvesi (TEXSUM’20) Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde başladı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden tekstil ve hazır giyim sektörünün temsilcilerinin üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği programın açılış törenine, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Nur Hepyüksel Keçik, BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ve Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut ile akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"BİLİM VE TEKNOLOJİDE CİDDİ ATILIMLAR YAPTIK"

Programın açılış konuşmasını yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitemiz, bilim ve teknoloji anlamında son zamanlarda ciddi atılımlar yaptı. Özellikle ülkemizin prestij projelerinden biri olduğunu düşündüğüm TÜBİTAK tarafından başlatılan Sanayi Doktora Programı’nı çok önemsiyoruz. Üniversite olarak da bu programın içerisinde mümkün olan en yüksek seviyede yer almak adına gayret gösteriyoruz” dedi.

Programın ilk oturumunda yer alan ‘Sektöre Yön Verenler’ panelinde, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik, BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut moderatörlüğünde, tekstil sektörüyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

"TEKSTİL ÖNEMİNİ YİTİRMEDİ, AKSİNE ÇEŞİTLENİYOR"

Oturumda konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün önemini yitirmediğini, aksine ülkemizde ve dünyada gelişerek, çeşitlenerek ve evrilerek devam ettiğini vurguladı. Taşdelen Engin, şunları söyledi: “Türkiye tekstil anlamında çok güçlü bir konumda. Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz. Sadece standart ve klasik ürünler üreten bir ülke değiliz, sektörümüz gerçek anlamda çok çeşitlendirilmiş bir sektör. Ayrıca kendi kaynakları ile üretim yapabilen ve üretim zincirinin her kademesinde gerçek anlamda kaliteli ürünlerin çıkarıldığı bir sektöre hizmet veriyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. Dünyada tekstil ihracatında 7. sıradayız. Avrupa’nın da 3. büyük konfeksiyon tedarikçisiyiz. İstihdam konusunda da çok güçlüyüz. Hazır giyimle birlikte 1 milyondan fazla istihdam sağlıyoruz. Hatta dolaylı sektörleri de düşünürsek 1 milyonun da çok üstüne çıkıyoruz. Yine hazır giyimle birlikte en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden birisiyiz. Bu ülke ekonomimiz için çok değerli bir durum.”

TEKNİK TEKSTİLLERDA GELİŞME VURGUSU

İyi bir durumda olduğumuzu ancak yapılması gereken çok şeyin de olduğunu vurgulayan Engin, bu anlamda donanımlı kendini geliştirmiş tekstil mühendislerine de çok ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Özellikle teknik tekstiller konusunda gelişmek gerektiğini belirten Engin, “Bu konuda daha fazla araştırma ve üretim yapmalıyız, katma değerli ürünler üretip ihraç etmeliyiz. Türkiye’deki teknik tekstil kilogram değerimiz 2019 verilerine göre ihracatta ortalama 2,9 dolarken ABD 11.5, Japonya 12,7 dolar. Bu bize daha gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Bu zirve beni çok ümitlendirdi. Sektörümüze yeni katılacak gençlerimizi görmek beni çok sevindirdi. Gelecek bu arkadaşlarla güzel gelecek” diye konuştu.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de “Hazır giyim sektörü son yıllarda ciddi bir başarı trendine girdi. 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 15 artış oranı, 2019’da da bir önceki yıla göre yüzde 8 artış oranı yakaladık. Türkiye genelinin yüzde yarım arttığı bir yılda, Bursa ve çevresinin yüzde 8 oranını yakalaması bu kentin ve çevresinin değişen trendlere daha iyi ayak uydurabildiğini gösteriyor. 2020’ye de iyi başladığımızı söyleyebilirim. Türkiye geneli yüzde 5 artarken, Uludağ Hazır Giyim olarak yüzde 16’lık bir artış yakaladık. Bu trendin devam edeceğini ön görüyoruz. Bu yıl 750 milyon dolarlık bir hedef belirledik” ifadelerini kullandı.

"YENİ PAZARLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu yıl ilk kez kilogram başına dolar miktarı kırıldı, bu çok sevindirici bir durum” diyen Gündemir sözlerini şöyle noktaladı: “Aşağı doğru giden bir ivme vardı. Bu yıl ilk defa bunu tersine çevirdik. Demek ki katma değerli özgün ürünler üretip satabiliyoruz. Bunu yapabiliyorsak önümüzde çok daha güzel bir yol olacağını düşünüyorum. Bu ihracatın yüzde 80’i Avrupa Birliği’ne yapılıyor. Birçok ülke birçok yeni Pazar açmak için de çalışmalarımız sürüyor.”

İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman da Ar-Ge’nin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Ciromuzun yüzde 12-13’ü Ar-Ge sayesinde bulduğumuz ürünlerden oluşuyor ve oran her yıl artıyor. Artık bunlara dayanarak yatırım yapmaya başladık. Yeni dönemde öğrencilerle daha yakın çalışacağız. Üniversite sanayi iş birliği artmaya başladı ülkemizde. Tekstil bence ileride çok daha güzel yerlere gidecek. Avrupa’dan biz bu konfeksiyonu aldık sırasıyla, şimdi sıra teknik tekstilde. Büyük fırsat var, yeni bir kapı açacak. Ancak ne kadar erken alabilirsek o kadar iyi. Çünkü bizde de bir uyum süreci olacaktır. Sektörümüz dönüşüyor, bu dönüşüme de ihtiyaç var.” diye konuştu.

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı bu yıl 17,8 milyar dolar seviyesinde. Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ticaretinin de 2 trilyon dolar olduğunu düşünürsek ve dünya nüfusunun 2023 yılında 8,5 milyar nüfusa geleceğini varsayarsak insanlığın her zaman için bu sektöre ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz. Bu konuda her zaman umutluyuz ve sektörümüzün çok daha iyi noktalara gideceğini düşünüyoruz.”

LCW, KOTON VE HUGO BOSS'TAN SUNUM

Etkinliğin ikinci oturumunda LC Waikiki Marka Müdürü Nihal Bahçıvancı, ‘Tekstil’de Katma Değerli İş Serüveni’ konu başlığında öğrencilere sektörle ve LCW’nin son durumu ile ilgili bilgiler verirken, tecrübelerini de paylaştı. Üçüncü oturum ise “Girişimcilik Paneli” adı altında yapıldı. Bu oturumda, Thierry Diniz Genel Müdürü İpek Yalçın, V.G.E. Tekstil Genel Müdürü Veda Girgin Eroğlu, Festival Tekstil Kurucusu Ufuk Coşkunsel girişimcilik hikayelerini konuklarla paylaştı. Üçüncü oturum kapsamında Koton Kumaş Tedarik Müdürü Aykut Üstün de ‘Kumaş Satın Almanın Püf Noktaları’ konusunda yaptığı sunumla önemli bilgiler verdi.

Tekstil Zirvesi’nin ilk günü dördüncü oturumla sona ererken, oturumda “Mesleğini Zirveye Taşıyanlar” konu başlığında Emre Fidan, Aşkın Kandil, Seda Gündoğan ve Erkan Ekici deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Hugo Boss Üretim Mühendisliği Lideri Nur Dinçer Turan da “HUGO BOSS Endüstri 4.0 dönüşümü” sunumu yaptı.

Bugün (20 Şubat Perşembe) sona erecek etkinlik süresince alanlarında uzman konuşmacıların bilgi paylaşımıyla sektörlerin ve tekstilin gelecekte öğrencileri nasıl etkileyeceği konusunda profesyonel destek sağlanacak. Ayrıca Mete Cengiz Kültür Merkezi fuaye alanına tekstil sektöründen firmaların açtığı stantlar sayesinde öğrenciler, birinci ağızdan bilgi sahibi olurken, CV’lerini bizzat bu firmalara vererek staj ve iş imkanları konusunda da fayda elde edecek.