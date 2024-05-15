Satırlı saldırdığı taksicinin parmağını kopardı!

Ankara'da taksi şoförü Erdi Yıldız'ın aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısında sol el baş parmağı koptu.

DHA'nın haberine göre kopan parmak hastanede dikilirken, saldırı anı taksideki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolcu almak için yol kenarında bekleyen Erdi Yıldız'ın taksisinin aynasına, yanından geçen otomobil çarptı.

Yıldız, korna çalarak çarpan aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Buna sinirlenen sürücü, araçtan inip taksi şoförü Erdi Yıldız'a aracına satırla saldırdı. Erdi Yıldız, yan koltuğa kaçarak kendisini korumaya çalışmasına rağmen, satırın eline isabet etmesi sonucu baş parmağı koptu. Yüzünde ve kollarında da kesikler oluşan Erdi Yıldız, kopan parmağı ile birlikte çevredekiler tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erdi Yıldız'ın, kopan parmağı operasyonla dikilirken, tedavisi devam ediyor.