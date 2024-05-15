Beşiktaş'ta hoca denklemi! Önce kupa sonra karar

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için meraklı bekleyiş devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda yerli olarak Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri öne çıksa da bu konuda yönetimdeki fikir ayrılıklarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın yabancı hoca için de arayışları sürüyor.

KUPA HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR Tüm odağını Türkiye Kupası'nı kazanmaya veren Beşiktaş yönetimi, 23 Mayıs'taki finale kadar hoca konusunu dondurmuş durumda. Siyah-beyazlı kurmaylar, kupada alınacak sonucun hoca seçimi konusunda da önemli bir faktör olacağını ifade ediyor.