Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler

Örneğin milattan önce 5'inci yüzyılda Salamis Deniz Savaşları yaşanmıştır. Bu 300 Spartalı filmi gibi pek çok Hollywood filmine konu olan savaşlar, Pire önlerinde Atina'da yaşandı. Bunlar Pers donanmasıyla Atinalıların yani Yunan donanmalarının yaşadığı savaştı. Perslerin kara bazlı bir toplum olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Kilikyalılar başka çareleri olmadığı için denizci olan bir toplum. Çünkü Kilikya bölgesi dağlık, yani Alanya'dan Mersin Mezitli kıyılarına kadar o dönem için çok fazla toprağı olmayan, dağlık, madencilik, belki biraz hayvancılık yapılabilen, ama tarımın asla yapılamayacağı bir bölgeyi oluşturmaktaydı.