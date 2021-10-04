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"UTANÇ DAKİKASI!" Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının yazar yorumları, Ali Palabıyık ve kararları...

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılar, 2-1 geriye düştükten sonra 90+11. dakikada Morutan'ın golüyle 3 puana uzanırken Ali Palabıyık'ın kararları da gündeme oturdu. Spor yazarları ve hakem yorumcuları, Rizespor - Galatasaray maçını ve tartışmalı kararları kaleme aldı

04.10.2021 - 09:59 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: HAKEMİN HATA PAYI KAÇ ÇIKAR?

    Biliyorum ki baştan sona kadar hakem konuşulacak. Ama hakem ilk dakikadan son ana kadar iki tarafa da bariz olmayan sertliklerde izin verdi. 10 kişi kalan Galatasaray'a Çaykur Rize korner atamadı. Hakem de inadına oynattı. Bazı hakemler oynatmıyor. Cüneyt Çakır geçen hafta gole giderken düdüğü çalmıştı. Onlara alışkınız. 

  • "Peki şimdi soruyorum hakemi de korumuyorum. 'Sahadaki teknik direktör, futbolcular ve hakem hata oranlarına vurduğunuzda acaba hakemin payı kaç çıkar?' Bu tip maçlar gergin olur yağmur da var saha da… Zemin ağır ama mücadele iyi. Seyirci olarak şuna bakarım keyifli maç mıydı evet. Ama tabii ki herkes taraf tuttuğu için döner gibi kendini kesecek." (FOTOMAÇ)

  • AHMET ÇAKAR: GOL ÖNCESİ ÜÇ FAUL VAR

    Rize'de Türk hakemliği adına kara bir gece yaşandı. 'Şu takım kollandı, bu takım kollandı' diye bakmayın. Bugün MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem. İlk yarı Rize'nin golünden önce Berkan'a faul var. Formasından çekiliyor, Berkan geride kalıyor, topu kaybediyor ve o top gol oluyor. Palabıyık Ali'den tık yok... VAR'dan da tık yok. Aynı Berkan ikinci yarıda ceza sahasında topu kaptırıyor, o da Rizeli oyuncuyu çekip düşürüyor, haklı olarak penaltı ve kırmızı veriyor ama Berkan soruyor, "Ben çekildim vermedin, ben çektim verdin."

  • "Gelelim asıl fiyaskoya... 8 dakika uzatma vermiş, Rize arka arkaya 3 korner kullanmış, maç bitmiş hâlâ oynatıyor. Bu arada Rize, G.Saray ceza sahası dışında faul kazanması gerekirken Ali faulü çalmıyor. Diagne alıp gidiyor, rakibinin suratını eliyle itip 2. faulünü yapıyor, sonra topla biraz daha gidiyor, Rize sol bekini boynundan tutup atıyor. Ortalıyor ve G.Saray'ın golü geliyor. Yani G.Saray'ın golünden önce en az 3 faul var. Sözüm ona VAR sistemi var. Yazıklar olsun" (SABAH)

     

  • DENİZ ÇOBAN: GOL İPTAL EDİLMELİYDİ

    Dün akşam oynanan maç ilk sekiz haftanın hakem kararları açısından en çok konuşulacak maçı olacaktır. Maçta hakemleri zora sokacak çok fazla pozisyon oldu ve hakemler çoğunlukla yanlış kararlar verdiler. 18. dakikasında Rizespor’un golü öncesi bir değil iki tane faul vardı. Önce Cemali, Berkan Kutlu’yu formasından çekerek düşürüyor ardından da Umar, topla hiç oynamadan rakibini bozarak topu kazanıyor. Golün faul gerekçesiyle iptali gerekirdi.

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