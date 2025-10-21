Habertürk
        Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 6 ayda yaklaşık 334 milyon lira ceza uygulandı

        Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 6 ayda yaklaşık 334 milyon lira ceza uygulandı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ilk yarısında usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:11
        SGK'dan özel hastanelere 6 ayda 334 milyon lira ceza
        SGK'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor.

        Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.

        Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı. Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.

        Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

        BAKAN IŞIKHAN: USULSÜZ SAĞLIK HİZMETİNE ASLA GEÇİT YOK

        Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz" denildi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

