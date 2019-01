Hepsi Türkiye ve dünyanın en iyi müzik okullarında eğitim görüyor. Pek çoğu Royal Albert Hall, Carnegie Hall ve nice önemli salonlarda performans sergilemiş, önemli yarışmalarda dereceler elde etmiş. Önlerinde uzun bir yol var tabii ancak üstün yetenekli bu gençlerin çok kısa sürede Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine, dünya standartlarında birer sanatçı olacaklarına eminim. Ve pırıl pırıl bu gençler ÇEV Sanat tarafından hayata geçirilen Genç Yetenekler projesinin 10. yıl dönümü nedeniyle keyifli bir konser verdi.

Konserin film ve dizi müziklerinden oluşacağını biliyordum. Ama program sürpriz tutulmuştu. Aklımdan, The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon A Time In America, Django Unchained, Cinema Paradiso ve daha pek çok film için bestelediği müziklerle kült haline gelen Ennio Morricone geçiyordu. Belki Game of Thrones çalınabilirdi. Ve tabii ki Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinde kullandığı eserlerden biri olmalıydı. Bu düşünceler aklımdan geçerken gece büyük bir coşkuyla başladı.

CHOPIN, BHRAMS VE RACHMANINOFF İZMİR’E GELSEYDİ…

ÇEV Sanat Kurulu’nu oluşturan, Cihat Aşkın, Fazıl Say ve İbrahim Yazıcı genç müzisyenleri özel gecede yalnız bırakmadı. Fazıl Say gecede İzmir Marşı’nı Chopin’in Bhrams’ın ve Rachmaninoff’un gözünden tekrar yorumladı ve 3 farklı şekilde beğeniye sundu.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından organize edilen konserin onur konuğu Nuri Bilge Ceylan oldu. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz, Kubilay Aka genç müzisyenlerle sahne aldı. Gecede Genç Yeteneklere 10. yıl kapsamında Sanat Kurulu tarafından sanat ödülleri takdim edildi.

GENÇ YETENEKLERİ BİRAZ DAHA YAKINDAN TANIYALIM

Kerem Tuncer (Orkestra Şefi),Elvin Ganiyev (Keman),Ilgın Top (Keman),Cemal Aliyev (Viyolonsel),Cansın Kara (Viyolonsel),Tuna Bilgin (Piyano),Bora Demir (Korno),Deniz Ayşe Birdal (Viyolonsel),İdil Bursa (Viyolonsel),Emir İlgen (Piyano),Tarık Kaan Alkan (Piyano),Melis Sağlam (Şan),İdil Olgar (Keman) gecede konser verdi.

"Film Müzikleri" konseptiyle hazırlanan konserde Desert Rose, Taht Oyunları (Game of Thrones),Karayip Korsanları müziği, Selvi Boylum Al Yazmalım, We Are The Champions gibi çeşitli eserler seslendirildi. Konseri Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetti.

BARENBOIM'E TAM BURSLU KABUL EDİLEN İLK TÜRK

Konser genç yetenek Kerem Tuncer’in yönettiği Kış Uykusu ile başladı. 21 yaşındaki Kerem, Barenboim-Said Akademisi’ne tam burslu kabul edilen ilk Türk oldu. Karşıyaka Oda Orkestrası’nı yöneten en genç şef aynı zamanda. 2018’de maestro Daniel Barenboim davetiyle Divan Orkestrası’na katıldı ve Royal Albert Hall, Berlin Waldbühne, Carnegie Hall, Walt Disney Hall, Chicago Symphony Center, Kennedy Center, Salzburg Festspielhaus, Lucerne KKL gibi salonlarında konserler verdi.

Bora Demir (18) Korno: Müzik eğitimine 13 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservaturarı’nda başladı. Radovan Vlatkovic, Ignacio Garcia ve Prof. Marie Luise Nunecker gibi hocalar ile çalıştı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Düsseldorf Senfoni Orkestrası ile solist konserler verdi.

Cansın Kara (23) Viyolonsel: Bilkent Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’nda Gara Aliyev’in öğrencisi olarak eğitim aldı ve birincilikle sınıfını bitirdi. İngiltere’de The Yehudi Menuhin School’a kabul edildi. 41. İstanbul Müzik Festivali’nin genç solisti seçildi. Cansın, eğitimine Danimarka’da devam ediyor.

Cemal Aliyev (25) Viyolonsel: 2008 yılında İngiltere’deki Yeduhi Menuhin School’a tam burs ile kabul edildi. BBC Radio 3 kanalında BBC Konser Orkestrası eşliğinde canlı konser verdi. 2016 yılında piyanist Anna Fedoroca ile ilk CD’sini kaydetti. Londra’daki Royal Albert Hall’da John Williams’ın 80. Doğum günbünün kutlandığı BBC Radyo ve Televizyonu’nun da canlı yayınladığı konserde BBC Konser Orkestrası eşliğinde performans verdi.

Deniz Ayşe Birdal (22) Çello: Mozarteum Üniversitesi, Leopold Mozart Üstün Yetenekliler Enstitüsü’ne kabul edilen ilk çello öğrencisi oldu. Rudolf Matz Yaylı Sazlar Yarışması’nda birinci, Liezen Çello Yarışması üçüncüsü, Andreas Stein Yarışması’nda ikinci seçildi.

Elvin Ganiyev (21) Keman: Kalaidos Musikhochschule (Zürih) ve Reina Sofia Escuela Superior de Musica (Madrid). Prof. Zakhar Bron’un öğrencisi olarak lisans eğitimine devam ediyor. Carnegie Hall, Berlin Filarmoni, Kremlin Palace, Çaykovski Hall ve daha pek çok büyük salonda konserler verdi. 2. Berliner Uluslararası Müzik Yarışması’nda altın madalya kazandı. Papa’dan Sanatçı Nişanı’na, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’ndan Sanatçı Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Ilgın Top (18) Keman: 7 yaşında müzik eğitimine başladı. 17 yaşnda Hacettepe Üniversitesi evlet Konservatuarı Müzik ve Bale Lisesi'nden birinci oldu. Bilkent Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası gibi yerlerde solist olarak konserler verdi. İlk kaydını Cihat Aşkın'ın direktörlüğünde gerçekleştirdi.

Tuna Bilgin (15) Piyano: 2013'te Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulu'na kabul edildi. Uluslararası St. Petersburg Mariinsky Müzik Feftivali'nde resital verdi. Eğitimine Bilkent Üniversitesi MSSL'de tam burslu devam ediyor.

İdil Bursa (14) Viyolonsel: 7 yaşında Bilkent'te müzik eğitimine başladı. Fazıl Say Nazım Oratoryosu'nda çocuk solist olarak görev aldı. İş Sanat Parlayan Yıldızlar serisi Meriç Soylu birincilik ödülü kazandı. Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde eğitimine devam ediyor.

Emir İlgen (15) Piyano: 7 yaşında piyanoya başladı. Yamaha Europe Piyano Yarışması bursu kazandı. Eğitimine MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nde devam eden Emir Almanya ve Belçika'da düzenli piyano dersleri alıyor.

Tarık Kaan Alkan (13) Piyano: 7 yaşında beste yapmaya başladı. Hırvatistan, Milono gibi yerlerde düzenlenen yarışmalarda dereceler elde etti. İş Sanat 2017-2018 sezonunun 'Parlayan Yıldız'ı seçildi ve serinin sonunda seçilen tek piyanist olarak Gelecek Vadeden Genç Sanatçı Meriç Soylu Ödülü'nü kazandı. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde devam ediyor.

Melis Sağlam (24) Şan: Samsun Devlet Opera ve Balesi Gençlik Korosu'nda solist ve korist olarak yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Opera bölümünü derece ile bitirdi. Barcelona Music Festival'de yer aldı. Dokuz Eylük Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümü Master programını birinci olarak kazandı.

İdil Olgar (13) Keman: 6 yaşında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitime başladı. İlk solo konserini 10 yaşında verdi. 2018 yılında İş Sanat Parlayan Yıldızlar'da üçüncü oldu.