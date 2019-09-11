Yeşilçam'ın sevilen ismi merhum sanatçı Süleyman Turan için Üsküdar'da Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı tören sonrası Turan için cenaze namazı kılınacak.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Yeşilçam’ın duayen sanatçısı Süleyman Turan, gerçek adı Süleyman Başturan olan sanatçı 19 Kasım 1936 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu semt olan Kadıköy’de tamamladı. Daha sonar Haydarpaşa Lisesi’nde devam etti eğitimine. İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümüne başladı fakat Üçüncü sınıfta okulu bırakıp yedek subay olarak askere gitti. Askerde gönüllü olarak Kore Savaşı’na katıldı ve ilk sahne deneyimini burada Türk askerlerle birlikte bir piyeste yaşadı. NATO askerleri arasında düzenlenen tiyatro yarışmasında birincilik kazandı. Duayen sanatçı Süleyman Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonar, askerliğinin bitmiş olmasına rağmen Türkiye'ye dönmez ve uzun bir süre uzak doğu ve Amerika'da macera yaşar. Sonrasında ise İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla oyunculuk hayatına tam anlamıyla başlamış oldu. İlk kez sahneye İstanbul'da bir tiyatro oyunuyla çıktı.

Süleyman Turan, 1970 lerde sinema sektörünün çıkmaza girdiği bir dönem de sinemadan uzaklaşarak dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun bir zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman "Akbaba" dergisinde yayınlandı. Önce Akşam gazetesinde başladı çizgi roman resimlerini çizmeye. Senaryolarını da kendisi yazıyordu. Süleyman Turan afişlerde 15 yıldan fazla çizgi roman çizdi. Yaşam mücadelesinden asla bıkmayan Turan, hafta sonlarında ise Veli Efendi'de "At yarışları" nda bilet satardı.

Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi ve sevgisi vardı. İngiliz filolojisinde okuduğu dönemlerde her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine gelir orada oyun adına bir şeyler öğrenme çabasına girerdi. Sürekli vakit geçirdiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago'nun kurduğu özel bir tiyatrodur. Oraya o kadar sık ve şevkle gider ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü alarak 1962'de Tiyatroya başlamış olur. Oyunun ismi "Harput'ta Bir Amerikalı" idi ve bu oyununda başrol bile oynadı.

963 yılında magazine dergisi olan Ses Dergisinin açtığı bir yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Aynı yarışmada 1963 yılında kendisi ile birlikte Ajda Pekkan ve Ediz Hun birinci seçilerek onlarda sinemaya adım atmışlardır. Bu sırada filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan'ı Turan olarak değiştirir. "Sayın Bayan" filmi ile Türk sinemasına adım atar. Oldukça küçük bir roldür bu. Sonraki filmi "Koçum Benim"'de ise koca bir rol verilmiştir kendisine. Bu filmde Türk sinemasının Taçsız krallarından biri olan Ayhan Işık ile birlikte oynar. Genellikle üstlendiği projelerde 'Esas Oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen ve yardımsever tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmış ve dikkatleri çekmiştir.

Yine 1970 li yıllarda TRT'den gelen bir teklifi değerlendirerek sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan "Sarıpınar 1914” de rol alır.

Değerli sanatçı Süleyman Turan, oyunculuğu ve ilgilendiği diğer işler yanında ayrıca üç film senaryosu da yazmıştır.

Bunlar;

Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983,

Baş Belası (Sinema Filmi)1982,

Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977

Yeşilçam’da genellikle ‘Esas Oğlan’ın sadık dostu rolleriyle ünlenen ünlü sanatçı Süleyman Turan, Kadıköy'deki yalnız yaşadığı evinde hayata gözlerini yumdu. Edinilen bazı bilgilere göre Süleyman Turan'ın kapısındaki biriken gazeteleri almamasından dolayı şüphelenen komşuları tarafından polise haber verdi. Derhal olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeni ile karşılaştı. Değerli sanatçı Süleyman Turan'ın iki gün önce vefat ettiği belirlendi.

Süleyman Turan'ın kapı komşusu "Turana ait cenazenin yarın öğlen saatlerinde Şakirin Camii'nden kaldırılacağı bildirdi. Cenazenin şu anda “Adli Tıp'ta olduğunu " da ifadelerinde belirtti. Usta oyuncu Kavacık'ta toprağa verilecek.

Usta sanatçı Süleyman Turan 82 yaşında hayata gözlerini yumarak sevenlerini yarım bıraktı. Son olarak Sonsuz Bir Aşk filminde oynayan usta oyuncunun ölüm sebebinin ise kalp krizi sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Ağustos 10, 2017 tarihli bir magazine makalesinde onu iyi tanıyan bir dostunun sözleri ile Duayen sanatçı Süleyman Turan’ın sinema için çok emek sarf etmesine rağmen mazbut, düzenli ve ailesine karşı ilgili ve sevgi dolu bir kişiliğe sahip olduğunu anlıyoruz.

“Türk sinemasında evine, ailesine en bağlı yıldızlarının başında gelen isimlerinden biridir Süleyman Turan. Süleyman'ı iş haricinde hiç bir zaman, hiç bir yerde yalnız göremezsiniz. Yanında eşi ve tek çocuğu, Beliz adlı kızı vardır daima. Üç kişilik aile yıllardır mutlu yaşamlarını sürdürür, kimsenin etlisine sütlüsüne, yenmişine kalmışına karışmadan kendi 3 kişilik dünyalarında yaşayıp giderler...”

Süleyman Turan’ın Aldığı Ödüller

1971 yılında Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Yarın Son Gündür.

1972 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güllü

2003 yılında ise Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü.

171 tane çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.

Süleyman Turan’ın Rol Aldığı Filmler