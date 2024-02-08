Usta oyuncu Nur Sürer'in acı günü
Son olarak SHOW TV'nin 'Aile' dizisinde 'Hülya Soykan' karakterine hayat veren Nur Sürer'in kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti
Giriş: 08.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:23
Nur Sürer, aldığı acı haberle sarsıldı. Sürer'in 65 yaşındaki kardeşi Süleyman Sürer, tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nde dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Nur Sürer
Süleyman Sürer, dün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Muğla Beldibi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi.
Süleyman Sürer