"ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR"

Sanat camiasının her fırsatta organ bağışında örnek olması gerektiğine dikkat çeken Mekin, "İnsanların öldükten sonra, başka acıların sevinci ve yaşam umudu olmak istemesi çok değerli ve kutsaldır. Organ bağışı hayat kurtarır" diyerek, herkesi organ bağışına davet etti.