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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Üst mahkemeden Martı kararı! Erişim engeli kalktı - Teknoloji Haberleri

        Üst mahkemeden Martı kararı! Erişim engeli kalktı

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) Martı'ya erişimin açılması lehine karar verdi. Martı ve Taksiciler Odası arasında 2.5 yıldır süren davada Martı'nın itirazlar haklı bulundu. Martı TAG'ın erişime açıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:01
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        Mahkemeden Martı kararı!
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        Dünyada ve Türkiye'de paylaşımlı yolculuk üzerine farklı uygulamalar karşımıza çıkıyor. Martı da bu konuda önde gelen kuruluşlardan bir tanesi olarak başlattığı TAG uygulaması ile uzun bir süredir taksiciler ile bir çıkar çatışması halindeydi. Son olarak yargıya taşınan bu çatışmanın şirket lehine sonuçlandığı açıklaması geldi.

        Şirketten yapılan açıklamada, "İstanbul Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Martı’nın yaptığı istinaf başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmedildi" ifadelerine yer verildi.

        İSTİNAF MAHKEMESİ'NİN TESPİTLERİ

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçelerle hatalı buldu:

        • Martı’nın itiraz ve savunmalarının yeterince incelenmediği ve raporlara yansıtılmadığı,
        • Bilirkişi raporlarının eksik ve çelişkili olduğu,
        • Alanında uzman kişilerden rapor alınmadığı ve davanın tam olarak aydınlatılmadığı,
        • Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadığı ve Martı’nın savunma hakkının ihlal edildiği,
        • İdare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararların göz ardı edildiği,
        • İBB’den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı’nın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği,
        • Martı’nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı.

        Mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu.

        İşte şirket tarafından paylaşılan mahkeme karar metni:

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