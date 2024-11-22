Üst mahkemeden Martı kararı! Erişim engeli kalktı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) Martı'ya erişimin açılması lehine karar verdi. Martı ve Taksiciler Odası arasında 2.5 yıldır süren davada Martı'nın itirazlar haklı bulundu. Martı TAG'ın erişime açıldığı belirtildi.
Dünyada ve Türkiye'de paylaşımlı yolculuk üzerine farklı uygulamalar karşımıza çıkıyor. Martı da bu konuda önde gelen kuruluşlardan bir tanesi olarak başlattığı TAG uygulaması ile uzun bir süredir taksiciler ile bir çıkar çatışması halindeydi. Son olarak yargıya taşınan bu çatışmanın şirket lehine sonuçlandığı açıklaması geldi.
Şirketten yapılan açıklamada, "İstanbul Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Martı’nın yaptığı istinaf başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmedildi" ifadelerine yer verildi.
İSTİNAF MAHKEMESİ'NİN TESPİTLERİ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçelerle hatalı buldu:
Mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu.