Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil 10 metreden alt yola düştü

İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Giriş: 25.05.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil 10 metreden alt yola düştü
Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden alt yola düştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Üsküdar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yavuztürk Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde İsra Nur Turaman idaresindeki otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından demir parmaklıkları kırarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan Turaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza dolayısıyla cadde ve sokakta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılması sonrası normale döndü.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün ortak açıklama yapacak
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün ortak açıklama yapacak
Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu
Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.