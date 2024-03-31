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        Haberler Gündem Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir?

        Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir?

        Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Uşak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Uşak Belediyesini hangi parti kazandı ve Uşak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Uşak yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:13
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        Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir?
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        Uşak BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanlığını 50934 alınan oy ve %39.11 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Çakın kazanmıştır.

        Uşak Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 5

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Uşak BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        İNAN ÜNSAL - DSP Uşak Belediye Başkan Adayı RAMAZAN YAVUZ ACAR - SP Uşak Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN BEŞER - HAKPAR Uşak Belediye Başkan Adayı MEHMET ÇAKIN - AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı MİKAİL YILDIZ - MP Uşak Belediye Başkan Adayı MELİS ÖZPİRİÇÇİ - TKH Uşak Belediye Başkan Adayı MEHMET SALİH TOSUN - HÜDAPAR Uşak Belediye Başkan Adayı MUHAMMET GÜR - İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı EŞREF KAHRAMAN - BĞMSZ Uşak Belediye Başkan Adayı KADİR ALTUNKAYA - VATAN Uşak Belediye Başkan Adayı SEZER ATEŞ - MHP Uşak Belediye Başkan Adayı FURKAN KAYA - ZP Uşak Belediye Başkan Adayı MEHMETCAN SOLAK - MEMLEKET Uşak Belediye Başkan Adayı SANYA HAKİMOĞULLARI - DEM Parti Uşak Belediye Başkan Adayı NURHAYAT ÖZEL - HKP Uşak Belediye Başkan Adayı EROL KORKMAZ - YENİDEN REFAH Uşak Belediye Başkan Adayı AHMET RENÇBER - DEVA Uşak Belediye Başkan Adayı MEHMET KAHVECİ - BBP Uşak Belediye Başkan Adayı ORHAN UĞUR - BTP Uşak Belediye Başkan Adayı EKREM CEYLAN - DP Uşak Belediye Başkan Adayı EKREM ERTUĞRUL - YTP Uşak Belediye Başkan Adayı ÖZKAN YALIM - CHP Uşak Belediye Başkan Adayı

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