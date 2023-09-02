Uşak'ta sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü
Uşak'ta gün içerisinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar su dolarken, şoförler yollarda ilerlemekte, vatandaşlar da yürümekte zorlandı
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Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
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Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
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Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
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İtfaiye ekipleri, Otogar Kavşağı'ndaki alt geçitte biriken suyu tahliye çalışması başlattı.
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