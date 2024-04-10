Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 ölü

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Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu.

AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu Erkan Özçelik (43) olduğu belirlendi.

VİNÇLE ÇIKARILDI AA'nın haberine göre; olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özçelik'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLMİŞTİ Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne batmış otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Olay yerine giden ekiplerin otomobilde birinin olup olmadığını tespit edememesi üzerine, bölgeye AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.