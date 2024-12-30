Uşak'ta okullar tatil edildi

Uşak Valiliğince yapılan paylaşımda kent genelinde gece saatlerinde devam edecek kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanmadan dolayı 30 Aralık Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

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Uşak Valiliğinden yapılan paylaşımda ise “Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle; 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.