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Uşak'ta müstakil evde yangın: Karı koca dumandan etkilendi

Uşak'ta tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler nedeniyle dumandan etkilenen karı koca hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi

Giriş: 10.12.2022 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta müstakil evde yangın: Karı koca dumandan etkilendi
Müstakil evde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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AA

Uşak'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Işık Mahallesi Şehit Ahmet Yılmaz Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen E.Ç. (79) ile karısı A.Ç. (72) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu. Hastanede tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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