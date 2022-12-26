Uşak'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

AA

Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi. AA'nın haberine göre; İslice Mahallesi Polis Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Bina içine dolan duman nedeniyle mahsur kalan ve ekiplerce tahliye edilen 7 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİYE OKSİJEN VERİLDİ Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu. Yangında mahsur kalan ve bir polis tarafından kurtarılan "Alfa" adlı kediye ekipler olay yerinde oksijen vererek müdahale etti.