Uşak'ta kayıp yaşlı adam ormanda ölü bulundu
Uşak'a bağlı Oymalı köyünde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu
Uşak'ın Eşme ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın, ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.
Oymalı köyündeki evinden ilçe merkezine doğru yola çıkan Alzheimer hastası Mustafa Tom'dan (83) haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.
Jandarma ekipleri, vatandaşlarla çevrede arama çalışması başlattı. AA'nın haberine göre; aramalar sonucunda Tom'un, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Tom'un cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.