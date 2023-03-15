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Uşak'ta iki katlı ev alevlere teslim oldu

Uşak'ta iki katlı bir evin depo bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülürken depo ve ev kullanılamaz hale geldi

Giriş: 15.03.2023 - 03:21 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta iki katlı evde yangın paniği
Uşak'ta iki katlı evde yangın paniği
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AA

Uşak'ın Karahallı ilçesinde iki katlı bir binanın depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Duraklı köyünde Kudret Görel'e ait iki katlı bir binanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın ikinci katındaki eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Karahallı ve Ulubey Belediyesi ile Tatar ve Pınarbaşı Belde Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı ile 1 iş makinesi sevk edildi.

İş makinesiyle binanın bir bölümü yıkılarak yangına müdahale edildi. Ekiplerce yangın söndürülürken, depo ve ev kullanılamaz hale geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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