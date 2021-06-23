UŞAK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Uşak, İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş bölümünü teşkil eden İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alan Uşak ilinin merkez şehridir.
Dünya'nın 2 büyük kanyonunun olduğu şehirdir. Türkiye de ilk elektriği kullanan şehir olarak da bilinen Uşak Şeker fabrikasında da ilk olma gururunu taşımaktadır. Dokumacılığın meşhur olduğu şehirde organik kök boyalardan yapılan renkli kilimler ve halılar bulabileceğiniz gibi meşhur Uşak battaniyesinden de alabilirsiniz. Hava yolları ile ulaşım sağlanmaktadır. Kanyonun eşsiz manzarası ve huzurunu yaşamak isteyenlerin Türkiye adresi Uşaktır. Yerli yabancı pek çok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Gelişmiş sanayisi de şehrin önemli geçim kaynaklarından bir tanesidir.
UŞAK'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Uşak (il merkezi)
Banaz
Eşme
Karahallı
Sivaslı
Ulubey
UŞAK'TA GEZİLECEK YERLER
Uşak il merkezinde tarihi eser olarak; Kalkeolotik dönemden Bizans Döneminin sonuna kadar çeşitli devrelere ait taş eserler, pişmiş toprak eserler, cam eserler, altın ve gümüşten yapılmış çeşitli ziynet eşyaları, bronz eserler, bronz, altın sikkeler ve Karun Hazinelerinin sergilendiği "Uşak Arkeoloji Müzesi", Uşak yaşantısını gösteren düzenlemeler ile etnografik nitelikteki eserler, Atatürk'ün Uşak'ta kaldığı yıllardaki anısına istinaden düzenlenen ve Atatürk’e ait pek çok eser ile Uşak ve yöresine ait halı ve kilim gibi eserlerin sergilendiği "Atatürk ve Etnoğrafya Müzesi", Tiritoğlu Mehmet Paşa tarafından bir Fransız mimara 1898 tarihinde yaptırılan "Paşa Hanı", İtalyan bir mimar tarafından 1901 yılında iki katlı ve taş kullanılarak yapılan ve 1980’li yıllarda restore edilerek sarraflar çarşısı haline getirilen "Bedesten", yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Germiyan Beyliği devrinin mimari özelliğini taşıyan "Ulu Cami", yapılış tarihi bilinmeyen "Burma Cami" ile Aybey, Işık, Karaağaç ve Kurtuluş Mahallelerinde rastlanabilen, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış olan ve Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan evler bulunmaktadır
Kurtuluş savaşını sembolize eden ve Türkiye'nin kompozisyon olarak en büyük Kurtuluş Savaşı anıtı 2001 yılından bu yana il merkezinde yer almaktadır ve bu anıta ait yapım hikâyesini anlatan ve anıtı yapan Prof. Tankut Öktem'in düşüncelerini paylaştığı, içinde pek çok belgenin de yer aldığı bir kitap da mevcuttur
Muharremşah mahallesi yakınlarında, Dokuzsele Deresi üzerinde bulunan Çanlı Köprü 1255 yılında Sipehsâlâr Şecauddin Kızıl tarafından yaptırılmıştır.
UŞAK'IN YÖRESEL YEMEKLERİ
Tarhana Çorbası
Keşkek
Et Basma
Ciğer Sarma
Döndürme Böreği
Çömlek Kebabı
Alacatene
Muska Böreği
Katmer
Demir Tatlısı
Cendere Tatlısı
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