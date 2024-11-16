Ürgüp'ün ilk at festivalinde en güzel atlar seçildi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "en güzel at yarışması" düzenlendi. 33 atın katılımıyla gerçekleşen yarışmada frizyan, Arap atı ve pinto kategorilerinde festivalin en güzel atları seçildi
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "en güzel at yarışması" düzenlendi.
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Belediye tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "At Festivali" kapsamında, 33 atın katılımıyla güzellik yarışması yapıldı
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Etkinlik alanına gelenler atlarla fotoğraf çektirirken podyuma çıkacak atlar da bakıcıları tarafından tımarlandı, yeleleri örüldü ve süslendi.
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Atçılık konusunda uzman jüri üyelerinin yerlerini almasının ardından atlar, bakıcıları ile belirlenen alanda yürüdü.
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Zaman zaman kalabalık karşısında huysuzlanan atları bakıcıları sakinleştirdi.
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Etkinliğin koordinatörü Özgür Peştanlı, gazetecilere, geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenen etkinliğin keyifli olduğunu belirtti.
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Peştanlı, bakıcılarınca hazırlanan atların kategorilerine göre frizyan, pinto ve Arap ırklarında değerlendirildiğini kaydetti.
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Jürinin değerlendirmesinin ardından frizyan kategorisinde "Zeus" (fotoğrafta), Arap atı kategorisinde "Köroğlu", pintoda ise "Hidalgo", festivalin en güzel atları seçildi.
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Yarışmada frizyan kategorisinde en güzel at seçilen"Zeus"
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Pintoda en güzel at seçilen "Hidalgo"
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