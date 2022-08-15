Üretici fiyatlarında rekor artış

TÜİK temmuz ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre Tarım-ÜFE'de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 108.78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157.89 artış gerçekleşti.
YÜZDE 157'Yİ AŞTI
Temmuzda yaşanan yüzde 157.89'luk artış kayıtlardaki en yüksek yıllık artış oldu.
Sektörlere bakıldığında bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.66 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4.78 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 25.09 artış gerçekleşti.
LİFLİ BİTKİLERDE YÜZDE 256'LIK SIÇRAMA
TÜİK verilerine göre yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 74.57 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 75,65 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 256.06 ile lifli bitkiler ve yüzde 201.62 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak sıralandı.
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