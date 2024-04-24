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        Haberler Dünya Ürdün 10 Eylül'de parlamento seçimlerine gidiyorc

        Ürdün 10 Eylül'de parlamento seçimlerine gidiyor

        Ürdün Kralı Abdullah'ın, parlamento seçimlerinin bu yıl yapılacağını ilan eden bir kararname yayımlamasının ardından seçim komisyonu 10 Eylül tarihini belirlediğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:10
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        Ürdün parlamento seçimlerine gidiyor
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        Ürdün'ün bağımsız seçim komisyonu, Kral Abdullah'ın daha önce seçimlerin bu yıl yapılması yönünde bir kararname yayınlamasının ardından parlamento seçimleri için 10 Eylül tarihinin belirlendiğini duyurdu.

        Kral Abdullah birçok kez çok partili seçimlere olanak sağlamak için parlamentonun dört yıllık görev süresi bu yıl sona erdiğinde seçimlerin yapılmasını istediğini söylemişti.

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