Uraz Kaygılaroğlu, GQ Ödül Tören'inde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın elinden aldı. Kaygılaroğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten, turne dönüşü Merzifon'da feci bir kazada yaralanmıştı. İşiten'in arkadaşlarının da ölümüne sebep olan kaza sonrası zor günler yaşayan İşiten'in eski eşi Kaygılaroğlu konuşmasında bu konuya da değindi.

Kaygılaroğlu konuşmasında "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, takıldığım çoğu şey anlamsızlaştı" derken, o sırada ödül törenine katılanlar ve Cem Yılmaz arasındaki diyalogdan rahatsız oldu.

Kaygılaroğlu'nun "Ciddi bir şey anlatıyorum, lütfen..." sözleriyle Cem Yılmaz'a sitem etti. Ünlü komedyen, bunun üzerine hatasını anlayıp yüzünü tekrar Kaygılaroğlu'na dönerek "Tuhaflıklar yapıyorum" dedi. Konuşmanın sonunda Kaygılaroğlu ve Yılmaz birbirine sarılarak birkaç dakika önce yaşanan soğuk rüzgarları bertaraf etti.