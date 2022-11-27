"LÜTFEN BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Öte yandan Sergen Deveci, geçtiğimiz günlerde boynunda ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek ameliyat edilmişti. Deveci, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" demişti.