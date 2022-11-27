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Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı: Şükür anı - Günün magazin haberleri

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı: Şükür anı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada Melis İşiten de dahil olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu sağlık durumu iyiye giden eski eşi ve kızı Ada ile objektif karşısında poz verdi

Giriş: 27.11.2022 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

  • Kazanın ardından eski eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni bir paylaşım daha geldi.

  • "ŞÜKÜR ANI"

    İşiten ve kızı Ada ile birlikte objektif karşısında poz veren Kaygılaroğlu, çekildikleri fotoğrafı "Şükür anı" notuyla yayınladı.

  • 2017'DE BOŞANDILAR

    Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. 2019'un temmuz ayında boşanan çift, yollarını ayırmış olsalar da dostluklarını sürdürüyor.

  • "LÜTFEN BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

    Öte yandan Sergen Deveci, geçtiğimiz günlerde boynunda ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek ameliyat edilmişti. Deveci, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" demişti.

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