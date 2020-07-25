Uraz Kaygılaroğlu kimdir? sorusu ünlü oyuncu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Pis Yedili, Baba Candır dizilerinden tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde rol alıyor. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı
URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. Dizi oyunucusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir.
Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.
Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.
Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.
Sunucu
Sıra sende Türkiye
Kuyruk (2016) (sunucu)
Ve Kazanan (2015) (Sunucu)
Takip (2014) (Sunucu)
Tam Zamanı (2013) (Sunucu)
Kamuflaj (2012) (Sunucu)
Film
Eltilerin Savaşı (2020) -
Karakomik Filmler (2019) - Ethem
Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek
Dönerse Senindir (2016) - Kurt
Ejder Kapanı
Nerde Kalmıştık (kısa film)
Mezuniyet (2009)
Dizi
Sefirin Kızı (2019-) - GedizAynen Aynen (2019) - Emir
Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
Masum Değiliz (2018) - Mert
Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)
Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
Eski Hikâye (2013) - Ömer
Harem (2012) - Feminen Ağa
Pis Yedili (2011-2013) - Canburger
Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)
Es Es (2008) - Fethi
Milyonda Bir (2008) - Berke
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