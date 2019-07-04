Bu nedenle birbirlerini severek başlattıkları evliliklerini sonlandırma kararı almış bulunmaktalar. Bu hususta yasal başvurular avukatları aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Kararları ne olursa olsun birbirlerine olan saygıdan en ufak bir eksilme olmaksızın, müşterek çocuklarının en iyi şekilde yetişmesi için bir anne ve baba olarak üzerlerine düşenleri fazlasıyla yerine getireceklerinden kimsenin şüphesi olmasın.