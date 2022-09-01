"YARIN EVLENMEK İSTER MİSİN?"

Öte yandan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile Kahramanmaraş’taki ani evliliklerini şöyle anlatmıştı:

Melis, sete gelmişti o gün. Benim yanımda bekliyordu. Hazırlıktayız, makyaj yapılıyor. Yanda da nikah memuru var. Aksanında, Kahramanmaraş şivesi yoktu. Merak edip, sordum. 'Ağabey seni İstanbul’dan mı getirdiler? Türkçe'n düzgün, kendine özgü duruşun vs...' dedim. 'Ben Maraş’ın gerçek nikah memuruyum. Rica ettiler, geldim.' dedi. Aaa, biz de evlenecektik Melis’le dedik. 'Eee öyleyse yarın gelin, evlendireyim.' dedi. Melis’e döndüm, 'Yarın evlenmek ister misin?' dedim. Melis de, 'Olur, bana uyar' dedi.