Evliliklerini kızları Ada ile taçlandırdılar. Tabii ki, her evlilikte olduğu gibi eşler arasında bazı konularda görüş ayrılıkları, anlaşmazlıklar olabilir. Yaşanan bu görüş ayrılıkları bir zaman sonra evliliğin sorunsuz ilerlemesi önünde bir engel teşkil eder hal alabilir.