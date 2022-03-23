"Sefirin Kızı", "Pis Yedili", "Baba Candır" gibi projelerde yer alan ve son olarak Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Üç Kuruş"ta hayat verdiği "Kartal" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaroğlu (34), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.