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Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

Uraz Kaygılaroğlu annesinin kopyasıymış!

Uraz Kaygılaroğlu, annesi Gamze Yücer ve babası Mehmet Ali Kaygılaroğlu'nun nostaljik bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Takipçileri, ardından kendi fotoğrafını, "Sonuç..." notuyla paylaşan ünlü oyuncunun gönderisine, "Annesinin kopyasıymış!" şeklinde yorumlar yaptı

23.03.2022 - 16:11 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Sefirin Kızı", "Pis Yedili", "Baba Candır" gibi projelerde yer alan ve son olarak Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Üç Kuruş"ta hayat verdiği "Kartal" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaroğlu (34), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • "BÜYÜTEN ANACIĞIM VE EMEĞİ GEÇEN BABACIĞIM"

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kaygılaroğlu, annesi Gamze Yücer ve babası Mehmet Ali Kaygılaroğlu'nun eski fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

    Uraz Kaygılaroğlu, gönderisine, "Büyüten anacığım ve emeği geçen babacığım..." notunu düştü.

  • ANNESİNİN KOPYASIYMIŞ!

    Ünlü oyuncu, ardından, "Sonuç..." ifadeleriyle asansörde verdiği pozu 2,8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri, Kaygılaroğlu'nun gönderisine, "Çok iyi!" ve "Annesinin kopyasıymış!" şeklinde yorumlar yaptı.

  • Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin sürekli ekranlarda görüyorsunuz. Peki onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan annelerini hiç gördünüz mü?

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