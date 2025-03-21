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        Haberler Gündem Güncel Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı | Son dakika haberleri

        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı Projesi hakkındaki iddiaları yanıtladı. Projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralınmadığını ifade eden Uraloğlu, "Kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:10
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        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya il programı kapsamında İkizce Deprem Konutları Bağlantı Yolları’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı basın açıklamasında “6 Şubat'ta yaşanmış olan depremlerden kaynaklanan yeni yerleşim yeri yapma ihtiyacı noktasında ana ulaşım hatlarını ve belli bölgelerdeki altyapıların yollarla beraber yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğümüze verildi. 8 ilde çalışma yapıyoruz bir tanesi de burası.” İfadelerini kullandı.

        İKİZCE 2 DEPREM KONUTLARI BÖLGESİ’NDEKİ BAĞLANTI YOLLARININ 29,5 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

        İkizce 2 Deprem Konutları Bölgesi’nde toplam 44.3 kilometrelik yol inşaatına devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Burada an itibariyle 29,5 kilometrelik bölümü bitmiş durumda. İnşallah ay sonuna kadar da 32 kilometrelik bir bölüme ulaşmış olacağız. Tamamını da inşallah sene sonuna kadar bitirmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.

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        4,4 MİLYAR LİRALIK PROJE

        Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi vererek yolla beraber altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. İçme suyu hatları, kanalizasyon, kirli su hatları, drenaj hatları, elektrik hatları, telekom hatları ve aydınlatma hatları gibi birçok yapıyı da beraber yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, “Yaklaşık 4.4 milyar liralık bir projeden bahsediyoruz. Proje kapsamında hem OSB hem TOKİ 1 ve 2’nci bölgelere hizmet edecek şekilde D-300 karayolu üzerindeki 2 tane kavşağı da planladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, herhangi bir problem yok. Sonuçta bu bölgede vatandaşlarımıza evleri teslim edildiğinde asfalt yoldan ulaşma imkânı olmuş olacak. Zaten hedefimiz hem konutları hem de bütün bu işleri sene sonuna kadar bitirmektir.” şeklinde konuştu.

        Bakan Uraloğlu, açıklamasının devamında 21 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı Projesi hakkındaki iddiaları da yanıtladı. Uraloğlu, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralınmadığını ifade etti.

        "İSTANBUL'DA BAKANLIK OLARAK BİTİRDİĞİMİZ 160 KİLOMETRE CİVARINDA METRO AĞIMIZ VAR"

        Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir süreç yaşandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Bizim İstanbul'da Bakanlık olarak bitirdiğimiz 160 kilometre civarında metro ağımız var. İnşaatı devam eden 2 tane de projemiz var. Bunlardan bir tanesi de Arnavutköy ile Halkalı arasındaki yaklaşık 17 buçuk kilometrelik hattır. Bir diğeri de Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı'nda devam eden 4 buçuk kilometrelik hattır. Şimdi speküle edilen, yalan yanlış bilgiler üretilen yer de burasıdır.”

        "KAMUOYUNU LÜTFEN HİÇ KİMSE YANLIŞ VE YALANLARLA BİLGİLENDİRMEYE, YANILTMAYA GAYRET ETMESİN"

        Bakan Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu’nu Bakanlık olarak hayata geçirdiklerini belirterek “Ancak gerek şehircilik gerekse değişen ihtiyaçlar noktasında Ümraniye Belediyemizden ve İstanbul Valiliğimizden bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talep geldi. Büyükşehir ne işin içerisinde var ne talep noktasında var ne de bir tasarı da olsa ne bir düşünce de olsa bir projesi var… Bunların hiçbirisi yok. Bunun üzerine biz de buradaki vatandaşlarımızın ihtiyacını çözme noktasında bir proje çalışması başlatmıştık, o proje çalışmasını aşağı yukarı tekamül ettirdik. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir metro hattıdır. Bunun da Cumhurbaşkanımızdan yetkisini alarak Bakanlık olarak yapılmasıdır.” dedi.

        Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi olmadığını bir kez daha vurgulayarak “Biz bir şey yapıyoruz… Kim için? İstanbulumuz için yapıyoruz. Onun için kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin. İşin doğrusu budur, biz yolumuza devam ediyoruz. Biz milletimize İstanbulumuza hizmet etmeye devam ediyoruz, bizim odağımız iştir.” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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