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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam UPS Türkiye'nin yeni ülke müdürü Tolga Biga oldu - İş-Yaşam Haberleri

        UPS Türkiye'nin yeni ülke müdürü Tolga Biga oldu

        UPS Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (MEA) Genel Müdürü olarak görev alacak isim belli oldu. Tolga Biga, bölgenin iş geliştirme ve stratejilerini yönlendirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:08
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        UPS Türkiye'nin yeni ülke müdürü Biga
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        Uluslararası kargo ve lojistik firması UPS Türkiye'de Tolga Biga; Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (MEA) Genel Müdürü olarak atandı. Biga, yeni görevinde bölgesel operasyonlardan, iş geliştirme faaliyetlerinden ve stratejiden sorumlu olacak.

        UPS Orta Doğu, Afrika (MEA) ve Türkiye Genel Müdürü Tolga Biga, "Evim dediğim ve Avrupa'nın en canlı ihracat pazarlarından biri olan Türkiye'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor. Büyüklükleri ne olursa olsun işletmelere destek olmak ve Orta Doğu ve Afrika'daki birçok şirket için yeni ihracat fırsatları yaratarak uluslararası büyümeyi kolaylaştırmak için sabırsızlanıyorum." dedi. Biga, bu bölgelerdeki müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

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