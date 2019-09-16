UPS Kargo Çalışma Saatleri

United Parcel Service, 28 Ağustos 1907 Seattle’da Amerikan Posta Şirketi olarak James E. Casey tarafından kurulmuştur ve 1919 yılında United Parcel Service olarak değiştirilmiştir. 16 Ağustos 1976 United Parcel Service Atlantik üzerinde sıçrama yapmış ve Almanya’da şubesi açılmıştır. Amerika dışındaki ilk şubesi- Ren Park Center Neuss’de kurulmuştur. Diğer ulaşım ve nakliye şirketleri Kuehne Nagel , Dachser ve Schenker& Co’ya rakip olmuştur. United Parcel Service’in Almanya kuruluşunun ilk yönetim başkanı Detthold Aden olmuştur ve 400 binden fazla çalışanı ile 220 ülkede hizmet vermektedir. Ups kargo çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00 olarak belirlenmiştir. Firma Pazar günleri hizmet vermemektedir. Cumartesi günleri ise standart hizmet saatlerinden 3 saat önce hizmet vermeyi durdurur.

UPS Kargo Çalışma Saatleri 2019

2017 yılında UPS çalışma saatleri konusunda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Ups kargo çalışma saatleri hafta içleri 09:00-18-00 olarak bilinir. Mesai saatleri dışında UPS kargo hizmetlerinden faydalanamazsınız.

UPS Çalışma Günleri

Ups kargo Pazar günleri dışındaki tüm günlerde sizlere hizmet verebilmektedir. Ups kargo Cumartesi günleri standart hizmet saatlerinden 3 saat önce hizmet vermeyi durdurur.

UPS Kargo Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Ups kargo Cumartesi günleri 15:00 saatinde hizmet vermeyi durdurur. Pazar günleri ise hizmet vermez. Çalışma günleri dışında UPS kargo hizmetlerinden faydalanamazsınız. UPS kargo acil nakliye işlemleri için çalışma saatlerini esnetebilir.