Ama âşık olduğu kız, daveti çoktan unutmuş ve eğlenceye dalıp gitmiştir. Hatırladığında her şey için çok geçtir artık. Yine de arkadaşlarıyla biraz dalga geçip gülmek için eve gider ve küçük serserinin hazırladığı mütevazı yeni yıl sofrasını görür. O sofranın kalbinde bir yerlere dokunup onu etkilediğini anlarız...