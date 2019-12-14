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Altına Hücum 1925
(The Gold Rush)
Charlie Chaplin'in yazıp yönettiği ve oynadığı “Altına Hücum” deyince, akla önce kar fırtınasında geçen kulübe sahneleri ve orada verilen yaşam mücadelesi gelir... Ama filmin kasabada geçen ve “küçük serseri”nin kalabalık içindeki yalnızlığını anlatan ikinci bölümde unutulmaz bir yeni yıl sahnesi vardır. “Küçük serseri” âşık olduğu kızı ve arkadaşlarını, yeni yıl gecesinde küçük kulübesinde yemeğe çağırır. Bir madencinin kendine emanet ettiği kulübede bütün hazırlıkları yapar, sofrayı hazırlar ve konuklarını beklemeye başlar...
Ama âşık olduğu kız, daveti çoktan unutmuş ve eğlenceye dalıp gitmiştir. Hatırladığında her şey için çok geçtir artık. Yine de arkadaşlarıyla biraz dalga geçip gülmek için eve gider ve küçük serserinin hazırladığı mütevazı yeni yıl sofrasını görür. O sofranın kalbinde bir yerlere dokunup onu etkilediğini anlarız...
Unutamadığım Aşk 1957
(An Affair to Remember)
Türkiye'de 1960 yılının şubat ayında gösterime giren “An Affair to Remember”, Hollywood'un klasikleşmiş romantik filmlerden biridir. Okyanus yolculuğundaki bir gemide tanışan Nickie (Cary Grant) ve Terry (Deborah Kerr),birbirlerine çılgıncasına âşık olurlar ama ne yazık ki her ikisi de başka kişilerle nişanlıdır. O gemiden iki sevgili olarak inip, yeni bir hayata başlamaları mümkün değildir.
Hayatlarını bir düzene sokup altı ay sonra Empire State Binası'nın en üst katında buluşmaya karar verirler... Leo McCarey'nin yönettiği filmin en unutulmaz anlarından biri, yeni yıl gecesindeki öpüşme sahnesidir... Kimileri yeni yıla girerken öpüşme geleneğinin bu filmden sonra başladığını dahi iddia eder.
Garsoniyer 1960
(The Apartment)
Usta yönetmen Billy Wilder'ın imzasını taşıyan bir klasik... En iyi film, yönetmen ve senaryo dahil 5 dalda Oscar alan “Garsoniyer”, evini çalıştığı şirketin üst düzey yöneticilerine garsoniyer olarak tahsis eden C.C. Baxter'in (Jack Lemmon) komik olduğu kadar acıklı öyküsünü anlatır.
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