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Unutulmaz tren yolculuğu filmleri

Cannes’da Büyük Ödül’ü kazanan ‘6 Numaralı Kompartıman’ (Hytti nro 6 – Compartment no: 6) filminin gösterime girdiği hafta biz de tren yolculuğunu konu alan filmleri hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

19.02.2022 - 06:40 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • THE GENERAL (1926)

    Sessiz sinema döneminin unutulmaz klasiklerinden biri. Amerikan İç Savaşı’nda yaşanmış gerçek olaylardan esinlenen film, tren makinisti Johnnie’nin (Buster Keaton) hikâyesini anlatır. İç Savaş sırasında Güneyliler adına çalışan casuslar Johnnie’nin çok sevdiği ve General adını verdiği lokomotifini kaçırırlar. Johnnie için kabul edilebilir bir şey değildir bu… Üstelik âşık olduğu Annabelle de trendedir. Aksiyon ağırlıklı bir komedi olan ‘General’, Buster Keaton’un kendine özgü mizah anlayışının en iyi örneği olarak kabul edilir. Keaton’un Clyde Bruckman ile yönettiği film, ilk gösterime girdiğinde beğenilmemiş ve gişelerde pek başarılı olamamıştı. 1954’te telif hakkını ortadan kalkmasıyla birlikte yeniden keşfedildi ve Keaton’un başyapıtı olarak kabul edildi.

  • KORKUNÇ SOYGUN (1974)
    (The Taking Of Pelham One Two Three)

    Dört silahlı suçlu New York metrosunda çalışan trenlerden birini kaçırır ve yolcuları rehin alırlar. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşan polis teşkilatı, sorunu nasıl çözeceğini kestiremez. İstedikleri parayı aldıklarında suçluların nasıl kaçacağı sorusu da belirsizdir. 1973’de yayımlanmış bir romandan sinemaya uyarlanan film, içerdiği gerilim duygusuyla çok beğenilir, gişelerde başarılı olmasının yanı sıra eleştirmenlerden yüksek notlar alır. Joseph Sargent’ın yönettiği filmde başrolleri Walter Matthau, Robert Shaw, Martin Balsam ve Héctor Elizondo üstlenir. Filmin David Shire imzalı müziği, 1970’lerin en ilham verici ‘soundtrack’lerinden biri olarak kabul edilir. ‘The Taking Of Pelham One Two Three’, daha sonra iki kez daha çevrilir. İlk 1998 yapımı bir televizyon filmi; ikincisi ise Tony Scott’un yönettiği Denzel Washington ve John Travolta’nın oynadığı 2009 yapımı sinema filmidir. Her ikisi de ilkinin başarısına ulaşamaz.

  • ŞARK EKSPRESİNDE CİNAYET (1974)
    (Murder on the Orient Express)

    Usta yönetmen Sidney Lumet'in imzasını taşıyan film, sinemadaki en iyi Agatha Christie adaptasyonlarından biri olarak kabul edilir. 1934’de yayımlanan romandan uyarlanan filmin başındaki gerçek dışı, egzotik İstanbul sahnelerine rağmen bu ilk uyarlama, 2017 yapımı gösterişli ikinci çevrimden daha iyidir. Senaryo romana daha sadık, anlatım ve stil daha klasiktir. Hercule Poirot rolünde Albert Finney'yi izlediğimiz film, İstanbul'dan yola çıkan Şark Ekspresi'nde işlenen bir cinayeti konu alır. Aslında her şeyiyle mükemmel bir suçtur ama trenin yolcuları arasında özel dedektif Poirot da vardır. Poirot, Balkanlardaki kar fırtınası nedeniyle yolda kalan trende yolcularla tek tek görüşerek sonuca ulaşmaya çalışır. Oyuncu kadrosundaki yıldız isimler arasında ilk akla gelenler Ingrid Bergman, Lauren Bacall, John Gielgud, Jacqueline Bisset, Sean Connery ve Anthony Perkins...

  • CASSANDRA GEÇİDİ (1976)
    (The Cassandra Crossing)

    Gerçekleştirdikleri eylem sırasında çok tehlikeli bir virüsle enfekte olan 3 teröristten biri hayatta kalır ve Cenova’dan Stockholm’e giden trene biner. Hava yoluyla bulaşan ölümcül virüsün trendeki tüm yolcuları bulaşması ihtimalini göz önüne alan yetkililer, trenin güzergâhını değiştirirler. Hiçbir ülkenin kendi sınırları içinde durmasını istemediği bir karantina trenidir artık. Tren, 1948’den beri kullanılmayan, yıkılma tehlikesi olan Ukrayna – Polonya arasındaki Cassandra Geçidi’ne yönlendirilir. Tüm bu süreçte, trenin içindeki yolcular, kurtulmak için ellerinden geleni yaparlar. Oyuncu kadrosunda Sophia Loren, Richard Harris, Ava Gardner, Martin Sheen, Burt Lancaster gibi starlara yer veren filmi George Pan Cosmatos yönetmişti.

  • SÜRÜ (1979)
    Yılmaz Güney’in cezaevinde yazdığı “Sürü”, koyunlarını satmak üzere Ankara’ya giden göçebe bir aşiretin reisi Hamo (Tuncel Kurtiz), oğlu Şivan (Tarık Akan) ve gelini Berivan’ın (Melike Demirağ) trajik öyküsü üzerine kurulu destansı bir film. Yılmaz Güney, Türkiye’deki feodalizmin çözülme sürecini, kapitalizmin gelişimini ve ülkede tüm hızıyla süren sınıf savaşını insan manzaraları eşliğinde anlatıyor. Tren yolculuğu Hamo’nun ve temsil ettiği feodalizmin çıkışsızlığını anlatan bir metafora dönüşüyor. Zeki Ökten’in yönettiği film, yurt içi ve yurt dışında kazandığı ödüllerin yanı sıra yapılan birçok soruşturmada tüm zamanların en iyi yerli filmlerinden biri olarak gösteriliyor bugün.

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